ППО збила 30 ракет і 47 дронів, якими Росія атакувала Україну

У ніч проти 15 січня росіяни завдали комбінованого удару по Україні ракетами різних типів, а також дронами Shahed і безпілотниками-імітаторами.

Пор це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Загалом росіяни запустили по Україні:

одну балістичну ракету Іскандер-М/KN;

сім крилатих ракет Х-22/32 із літаків Ту-22М3;

чотири крилаті ракети «Калібр»;

27 крилатих ракет Х-101/Х-55СМ зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС;

чотири керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 з літаків тактичної авіації;

74 ударні БпЛА Shahed і дрони-імітатори різних типів.

За попередніми даними, станом на 10:30 підтверджено збиття 77 повітряних цілей, а саме:

23 крилатих ракет Х-101, Х-55СМ;

трьох крилатих ракет «Калібр»;

чотирьох керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69;

47 ударних БпЛА Shahed/дронів-імітаторів різних типів, ще 27 не досягли цілей (локаційно втрачені).

У Повітряних силах наголосили, що не всі ракети, які не потрапили до статистики збитих, досягли цілей.

Противник атакував обʼєкти української енергетики, зокрема газову інфраструктуру на Харківщині, Львівщині та Івано-Франківщині. Внаслідок російської атаки є ураження обʼєктів.