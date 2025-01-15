У США створять службу для збору доходів від мит з іноземних джерел — Трамп обіцяв ввести тарифи на товари з Китаю, Мексики та Канади

У США створять службу для збору доходів від мит та інших доходів з іноземних джерел.
Про це заявив новообраний президент США Дональд Трамп.
Усе через те, як каже Трамп, що США нібито обкладали себе податками у той час, коли своїми «мʼякими й жалюгідно слабкими торговельними угодами» допомагали зростати та процівтати економіці світу.
За його словами, новостворена Служба зовнішніх доходів США буде «стягувати плату з тих, хто заробляє на нас гроші за допомогою торгівлі, і вони нарешті почнуть платити свою справедливу частку».
Відомство мають створити 20 січня 2025 року — у день інавгурації Трампа.
- Раніше обраний президент США Дональд Трамп обіцяв ввести мита на товари з Китаю, Мексики та Канади у перший день своїх повноважень.
- Канада розробляє плани, щоб ввести тарифи на американську продукцію, якщо новообраний президент США Дональд Трамп виконає свою обіцянку.
- Під час першого президентського терміну Трампа між Китаєм і США тривала так звана торговельна війна. Після приходу Трампа в Білий дім країни підвищували тарифи на імпорт товарів одна одної. Трамп звинувачував Китай у «нечесних торгових практиках» і запроваджував загороджувальні барʼєри для іноземних товарів, оскільки вважав, що це допоможе американським виробникам.