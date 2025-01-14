Незабаром ChatGPT зможе нагадувати вам погодувати кота

Компанія OpenAI планує випустити ранню версію нової функції ChatGPT, яка дозволить користувачам планувати прості завдання «на потім». Тобто ChatGPT може стати не тільки чатботом, а й цифровим помічником, що конкуруватиме з Alexa від Amazon.

Про це передає Bloomberg.

Нова функція дозволить користувачам просити ChatGPT нагадувати їм вигуляти собаку щоранку о 08:00 чи розповісти дітям казку на ніч о 20:00. Чатбот надсилатиме письмове сповіщення у певний час.

За два роки існування ChatGPT зібрав понад 300 мільйонів активних користувачів щотижня, які звертаються до нього з найрізноманітнішими запитами: від пошуку потрібного синоніма до слова до аналізу статистичних даних.

А завдяки новій функції OpenAI намагається зробити ChatGPT більш корисним протягом дня. Це також уподібнить його до таких цифрових помічників, як Google Assistant, Siri від Apple та Alexa від Amazon.

OpenAI збирається випустити бета-версію цієї функції найближчими днями для платних користувачів ChatGPT Plus, Team і Pro. Користувачі плануватимуть завдання в браузері або через програми OpenAI ChatGPT.