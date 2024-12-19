Користувачі тепер можуть телефонувати ChatGPT — поки це доступно не для всіх

Компанія OpenAI представила можливість безплатно телефонувати ChatGPT протягом 15 хвилин за номером 1-800-CHATGPT.

Про це повідомляє The Verge.

Функцію розробили кілька тижнів тому, каже один з директорів OpenAI Кевін Вайль. Користувачі зі США тепер можуть дзвонити ChatGPT, а по всьому світу можна відправляти повідомлення через WhatsApp за номером 1-800-242-8478. Для одного абонента діє обмеження у 15 хвилин розмови на місяць.

Телефонний номер створюється за допомогою OpenAI Realtime API, а комунікація через месенджер працює за допомогою GPT-4o mini через інтеграцію з WhatsApp API.

У корпорації вважають функцію зручною для новачків у сфері штучного інтелекту, адже сервіс — фактично спрощена версія чат-бота. Юзерам, які використовують ширші можливості ШІ, рекомендують продовжувати користуватися сайтом або застосунком ChatGPT.

Представниця OpenAI Тая Крістіансон завірила, що компанія не буде використовувати дзвінки від людей для тренування великих мовних моделей.