OpenAI відкрив доступ до пошукового сервісу ChatGPT Search усім користувачам

Американський стартап OpenAI надав усім користувачам доступ до пошукового сервісу ChatGPT Search.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

Раніше ця функція була ексклюзивною для платних підписників.

«По суті ми просто покращуємо відомий вам досвід роботи з ChatGPT за допомогою актуальної інформації з інтернету», — заявив Адам Фрай, керівник продукту ChatGPT Search.

Користувачі можуть увімкнути функцію пошуку за замовчуванням або активувати її вручну за допомогою значка вебпошуку.