Понад 100 судів в Україні перейменують у межах декомунізації

Верховна Рада підтримала законопроєкт № 12351 про перейменування 103 судів у рамках декомунізації.
Про це повідомила нардепка від «Європейської солідарності» Ірина Геращенко.
У першому читанні документ підтримали 277 депутатів.
Серед судів, які потрапили під декомунізацію, наприклад:
- Ленінський районний суд міста Кіровограда — Подільський район суд міста Кропивницький;
- Жовтневий райсуд Запоріжжя — Олександрівський райсуд Запоріжжя;
- Іллічівський райсуд Маріуполя — Кальміуський райсуд Маріуполя;
- Кіровський міський суд Донецької області — Верезамський міський суд Донецької області;
- Бабушкінський райсуд Дніпропетровська — Шевченківський райсуд Дніпра;
- Красногвардійський райсуд АР Крим — Курманський райсуд АР Крим;
- Комсомольський райсуд Херсону — Корабельний райсуд Херсону та інші.
Декомунізація в Україні
Офіційний процес декомунізації в Україні розпочався з ухваленням у квітні 2015 року низки законів. Серед них — ЗУ № 317-VIII «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режимів та заборону пропаганди їхньої символіки».
Декомунізація стосується перейменування населених пунктів, вулиць, інших географічних назв, змін у навчальних програмах, демонтажу памʼятників, повʼязаних з комуністичними діячами, тощо. У січні 2024 року Львівська область першою в Україні повністю завершила декомунізацію.
Нині до декомунізації в Україні приєднався і процес дерусифікації, який теж стосується знесення памʼятників і перейменування. Лише у 2022 році в Україні перейменували 9 859 топонімів і демонтували 145 памʼятників, повʼязаних з російськими діячами.