Понад 100 судів в Україні перейменують у межах декомунізації

Верховна Рада підтримала законопроєкт № 12351 про перейменування 103 судів у рамках декомунізації.

Про це повідомила нардепка від «Європейської солідарності» Ірина Геращенко.

У першому читанні документ підтримали 277 депутатів.

Серед судів, які потрапили під декомунізацію, наприклад:

Ленінський районний суд міста Кіровограда — Подільський район суд міста Кропивницький;

Жовтневий райсуд Запоріжжя — Олександрівський райсуд Запоріжжя;

Іллічівський райсуд Маріуполя — Кальміуський райсуд Маріуполя;

Кіровський міський суд Донецької області — Верезамський міський суд Донецької області;

Бабушкінський райсуд Дніпропетровська — Шевченківський райсуд Дніпра;

Красногвардійський райсуд АР Крим — Курманський райсуд АР Крим;

Комсомольський райсуд Херсону — Корабельний райсуд Херсону та інші.

Декомунізація в Україні

Офіційний процес декомунізації в Україні розпочався з ухваленням у квітні 2015 року низки законів. Серед них — ЗУ № 317-VIII «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режимів та заборону пропаганди їхньої символіки».

Декомунізація стосується перейменування населених пунктів, вулиць, інших географічних назв, змін у навчальних програмах, демонтажу памʼятників, повʼязаних з комуністичними діячами, тощо. У січні 2024 року Львівська область першою в Україні повністю завершила декомунізацію.

Нині до декомунізації в Україні приєднався і процес дерусифікації, який теж стосується знесення памʼятників і перейменування. Лише у 2022 році в Україні перейменували 9 859 топонімів і демонтували 145 памʼятників, повʼязаних з російськими діячами.