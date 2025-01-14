Сили оборони вдарили по хімзаводу на Брянщині, який виготовляє ракети та боєприпаси

Сили оборони ввечері 13 січня вдарили по Брянському хімічному заводу в місті Сєльцо.

Про це повідомило Командування Сил безпілотних систем.

Завод виробляє порох, вибухівку і компоненти для ракетного палива, зокрема боєприпаси для ствольної артилерії, РСЗВ, авіації, крилаті авіаційні ракети Х-59, озброєння ТОС-1 «Тосочка», системи дистанційного мінування «Земледєліє», а також ремонтує РСЗВ «Град», «Ураган» і «Торнадо-Г».

Дрони вдало відволікли російську ППО, відкривши шлях для ракет, які точно вразили основні цілі. А БпЛА дальної дії після ракетного удару знищили підстанції та іншу важливу інфраструктуру.

Про атаки повідомляли й в інших регіонах Росії. Зокрема, Саратовську область начебто атакували реактивними ракетами-безпілотниками «Пекло» і БпЛА «Бобер». Губернатор заявив, що пошкоджень зазнало промислове підприємство в Енгельсі. Місцеві кажуть, що знову горить нафтобаза.

У Казані на території заводу «Оргсинтез» після падіння уламків безпілотника спалахнула цистерна.

В одному з населених пунктів Бєлгородської області ввели екстрені відключення світла через пошкодження високовольтних ліній. Також деякі російські аеропорти тимчасово припинили роботу.

Загалом під атакою цієї ночі були 12 областей РФ. У деяких регіонах є незначні пошкодження житлових будинків, місцева влада заявляє, що постраждалих немає.