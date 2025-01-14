Українська ППО збила 58 із 80 ворожих дронів

У ніч проти 14 січня РФ атакувала Україну 80 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів з напрямків Міллерово, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, що в Росії.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Українська ППО збила 58 ворожих дронів, ще 21 БпЛА локаційно втратили.

Протиповітряна оборона працювала цієї ночі в Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Київській, Житомирській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил і Сил оборони України.

Через збиті ворожі безпілотники є руйнування на Сумщині, Київщині, Житомирщині, Харківщині та Черкащині. Уламки БпЛА пошкодили приватні та багатоквартирні будинки, автомобілі, майно громадян. Попередньо, без жертв, постраждалі отримують допомогу.