Генштаб: Росія втратила ще 1 330 військових і 47 артсистем за добу

Упродовж минулої доби, 13 січня, Росія втратила ще 1 330 військових убитими й пораненими та понад сотню одиниць військової техніки.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Сили оборони знищили 3 танки, 11 бойових броньованих машин, 47 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, 72 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 83 одиниці автомобільної техніки та одну одиницю спецтехніки.

За даними Генштабу, від початку великої війни РФ втратила орієнтовно 811 090 своїх військових убитими й пораненими.



Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року — тоді заявляли про 5 937 загиблих.

Водночас російська служба BBC спільно з «Медіазоною» наприкінці листопада 2024 року встановила імена 80 973 військовослужбовців РФ, які загинули під час повномасштабного вторгнення в Україну.

Україна востаннє офіційно оновила дані про втрати 8 грудня 2024 року — президент Володимир Зеленський сказав, що 43 тисячі військових загинули та 370 тисяч були поранені.