Сметанін: військовим ЗСУ замінили 10% бракованих 120-міліметрових мін

Браковані міни калібру 120 мм, які не спрацьовували на фронті, вилучили, 10% вже замінили новими.

Про це повідомив міністр стратегічної промисловості Герман Сметанін на пресконференції 13 січня, передає кореспондент «Бабеля».

У листопаді 2024-го військовий оглядач Юрій Бутусов оприлюднив фрагменти відео, які, як він стверджує, надіслали українські мінометники. Кадри демонстрували, як міна падає за кілька метрів після пострілу. Йшлося про поставку бракованих пострілів, виготовлених начебто «Укроборонпромом».

Міноборони відреагувало — там запевнили, що розслідування причин потрапляння неякісних мін на передову триває вже декілька тижнів.

Як розповів Сметанін, міни мали низку проблем: через неякісну упаковку порох змінив властивості, капсулі не спрацьовували, відповідно, основний заряд не вилітав.

Крім того, на міни ставили підривачі, призначені для танкових снарядів. Це робили, бо Україна тоді не виробляла потрібних підривачів і їх бракувало, каже міністр стратегічної промисловості. Він заявив, що якби порох спрацьовував і міни запускалися з потрібною швидкістю, підривачі б теж спрацьовували.

У війська потрапило 15 партій таких мін, а саме 54 тисячі боєприпасів — їх відкликали та направили на доопрацювання до виробника.

Тепер основний заряд, в якому міститься порох, почали зберігати в герметичній вакуумній упаковці й волога туди не потрапляє. За словами Сметаніна, тепер на ці міни ставлять капсулі європейського виробництва, а також почали ставити правильні підривачі.

«Ми зробили нові міни, нові заряди тощо, віддали двом-чотирьом військовим частинам, вони їх перевірили й визнали годними до використання. Зараз підприємство вже виготовило наступну партію 32 400. І вони всі також уже потрапили до наших військ», — зазначив Сметанін.

У звʼязку з поставкою бракованих мін на фронт триває розслідування, було порушено два кримінальних провадження. Міни тестувала комісія, яка складалася з представників і Міноборони, і командування сил логістики.

«Якщо ви хочете, щоб зняли все керівництво підприємства в один момент, я вважаю, що, мʼяко кажучи, це не піде на користь їхньому масштабуванню. Треба розібратись і потім ухвалювати рішення», — каже міністр.

Сметанін наголосив, що, як міністр, не знімає із себе політичної відповідальності. Він нагадав, що вже звітував про ситуацію у Верховній Раді. Голова відомства переконаний, що в будь-якому виробництві є відсоток браку, і цього не уникнути.