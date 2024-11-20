WP: США передадуть Україні протипіхотні міни, щоб зупинити наступ Росії

Президент США Джо Байден дозволив передати Україні протипіхотні міни, щоб зміцнити її захист від наступу російських окупантів.

Про це пише The Washington Post із посиланням на джерела.

Адміністрація Байдена «глибоко стурбована» штурмами Росії на фронті в Україні протягом останніх тижнів і бачить нагальну потребу притупити прогрес окупантів. Пентагон вважає, що міни — це один з найбільш корисних кроків, які США можуть зробити зараз.

Тип протипіхотних мін, які отримає Україна, називають «нестійким», бо міни самознищуються або втрачають заряд батареї впродовж кількох днів або тижнів, зменшуючи небезпеку для цивільних.

Вашингтон не хотів давати Україні протипіхотні міни раніше через «неприйнятно високий ризик для цивільного населення». Занепокоєння висловлювали як у Білому домі США, так і організації контролю над озброєнням.

Український чиновник на умовах анонімності привітав таке рішення США зі словами: «Росія все одно використовує їх».

Тим часом у міжнародній правозахисній організації Human Rights Watch засудили передачу таких мін, мовляв, «це шокуючий і руйнівний розвиток подій» через небезпеку для цивільних.