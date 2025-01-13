Ryanair вимагає введення ліміту на алкоголь в аеропортах Європи

Авіакомпанія Ryanair просить встановити обмеження на кількість алкогольних напоїв, придбаних в аеропортах європейських країн. Причиною стали бешкети п’яних пасажирів.

Про це повідомляє The Guardian.

Європейську владу закликали додатково обмежити продаж алкоголю, щоб пасажири не випивали надмірно перед посадкою на літак. Авіакомпанії мають право відмовити в посадці нетверезим людям. Однак тепер Ryanair хоче зобов’язати пасажирів показувати посадкові талони, коли вони купують алкоголь в барах і пабах аеропорту, так само як і в магазинах безмитної торгівлі.

Представники компанії кажуть, що коли рейси затримуються, пасажири випивають надмірну кількість алкоголю. У Ryanair очікують, що нові правила зроблять польоти безпечнішими.

Авіаперевізник вже судиться з невідомим пасажиром на суму €15 тисяч, намагаючись відшкодувати витрати. У квітні 2024 року рейс з Дубліну до Лансароте перенаправили в португальське місто Порту через поведінку чоловіка, який перебрав алкоголю.

Екіпажі мають право не подавати алкоголь. Однак у Ryanair стверджують, що більшою проблемою є те, що люди напиваються в самих аеропортах перед тим, як зійти на борт.