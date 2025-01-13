Bloomberg: Індія відмовиться від нафтових танкерів Росії, які потрапили під санкції США

Індія має намір відмовитися від нафтових танкерів, на які США наклали санкції за їхню роль у перевезенні вантажів для Росії.

Про це агентству Bloomberg повідомив високопоставлений індійський чиновник.

За його словами, суднам, які потрапили під санкції, не дозволять розвантажуватися в індійських портах. Це не стосується суден, зафрахтованих до 10 січня, за умови, що вони розвантажуються до 12 березня.

Чиновник також сказав, що наслідки санкцій будуть відчутні через два місяці.

Зараз індійські нафтопереробники ведуть переговори щодо укладення строкових угод з постачальниками з Близького Сходу. Залежно від ситуації на ринку, вони можуть шукати додаткові барелі.

Очікується, що індійські нафтопереробники можуть втратити знижки на російську нафту, якими вони користувалися, якщо постачання стане дефіцитним.

Крім того, індійські банки вимагатимуть сертифікатів походження, щоб переконатися, що нафта не походить від постачальників, які потрапили під санкції

Водночас чиновник переконаний, що Росія знайде способи доставити свої барелі до Індії.