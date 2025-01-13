Британський боксер Тайсон Фʼюрі завершує карʼєру після того, як програв Олександру Усику в поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

Про це він сказав у відеозверненні.

«Привіт усім! Я з коротким повідомленням: я хотів би оголосити про завершення карʼєри в боксі. Це було чудово, мені подобалася кожна хвилина, і я збираюся закінчити зараз», — заявив він.

Тайсон Фʼюрі неодноразово оголошував про завершення карʼєрі боксера. Влітку 2024 року він заявив, що піде з боксу в найближчі кілька років.

У квітні 2022 року, після перемоги над Ділліаном Вайтом, Фʼюрі сказав, що повісить рукавички. Але повернувся в бокс через шість місяців, щоб битися з Дереком Чісорою.