Україна отримала від Німеччини першу гаубицю RCH 155

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус передав українському послу Олексію Макеєву першу з 54 колісних САУ RCH 155.
Про це повідомляє Welt.
«Це сигнал про те, що Україна може покластися на нас», — сказав Пісторіус.
Гаубицю передали на підприємстві німецького концерну Rheinmetall у Касселі, де її і виготовили.
Наразі 6 цих систем залишаться в Німеччині — на них навчатимуть українських військових.
Очільник Міноборони Німеччини Пісторіус та міністр закордонних справ країни Анналена Бербок кажуть, що новий пакет допомоги на загальну вартість €3 мільярда встигнуть передати до виборів у Бундестазі, які відбудуться 23 лютого цього року.
- RCH 155 — це німецька самохідна артилерійська установка, яка використовує сучасну автоматизовану систему. Вона стріляє снарядами калібру 155 мм на відстань до 54 кілометрів. Відстань пострілу залежить від типу снарядів. Установка змонтована на колісному шасі, схожому на великовантажний броньований автомобіль, що дозволяє їй швидко пересуватися дорогами або бездоріжжям зі швидкістю понад 100 кілометрів на годину.
- Ця установка працює майже без участі людей: екіпаж із двох людей (водій і командир) перебуває всередині броньованої кабіни, захищеної від атак, і керує всіма процесами за допомогою автоматизованої системи. Вона може швидко стріляти кілька разів поспіль (до 9 пострілів за хвилину) і навіть стріляти під час руху, що робить її ефективною в бойових умовах.