Україна отримала від Німеччини першу гаубицю RCH 155

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус передав українському послу Олексію Макеєву першу з 54 колісних САУ RCH 155.

Про це повідомляє Welt.

«Це сигнал про те, що Україна може покластися на нас», — сказав Пісторіус.

Гаубицю передали на підприємстві німецького концерну Rheinmetall у Касселі, де її і виготовили.

Наразі 6 цих систем залишаться в Німеччині — на них навчатимуть українських військових.

Очільник Міноборони Німеччини Пісторіус та міністр закордонних справ країни Анналена Бербок кажуть, що новий пакет допомоги на загальну вартість €3 мільярда встигнуть передати до виборів у Бундестазі, які відбудуться 23 лютого цього року.