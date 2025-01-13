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У «Дії» стартувало голосування за десятого фіналіста Нацвідбору на «Євробачення-2025»

Автор:
Оля Березюк
Дата:

У застосунку «Дія» почалося голосування за десятого фіналіста цьогорічного Національного відбору на «Євробачення».

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Опитування триватиме до 10:00 17 січня.

Взяти участь в опитуванні можуть всі охочі віком від 14 років. Щоб проголосувати, необхідно:

  • зайти в застосунок «Дія»;
  • у розділі «Сервіси» обрати «Опитування»;
  • віддати свій голос за одного з 10 кандидатів на вакантне місце фіналіста.

Учасники голосування за місце у фіналі Нацвідбору:

ENLEO — “SUPERNOVA”

МУАЯД — “AMNESIA”

BRYKULETS — «Кришталі»

Ranrawi — “Anymore”

GRISANA — “Kohoney”

Слухай Сашу — «Живи»

MON FIA — “Dive Inside”

YAGODY — «БрамаЯ»

Starykova Hrystyna — “Rise”

FIЇNKA — «Культура»

  • У дев’ятці фіналістів зараз Future Culture, KHAYAT, KRYLATA, MOLODI, Ziferblat, Абіє, «ДК Енергетик», Маша Кондратенко та Влад Шериф.
  • До журі Нацвідбору відібрали співачку, переможницю «Євробачення-2016» Джамалу, лідера рок-гурту «БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ» Сергія Танчинця та фронтвумен гурту Go_A Катерину Павленко.
  • Пісенний конкурс «Євробачення» наступного року проведуть у швейцарському місті Базель. Гранд-фінал запланований на 17 травня, а півфінали — на 13 і 15 травня 2025 року.