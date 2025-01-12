Місто в Нормандії успадкувало €10 мільйонів від чоловіка, який там ніколи не бував

Маленьке французьке містечко Тібервіль у Нормандії отримало несподіваний прибуток — €10 мільйонів від чоловіка з Парижу, прізвище якого Тібервіль.

Про це пише The Guardian.

Роджер Тібервіль жодного разу не відвідав нормандське місто, яке дало йому прізвище, але до смерті у серпні 2024 року у віці 91 року він заповів містечку більшу частину свого статку, яка у п’ять разів перевищує річний бюджет муніципалітету.

Після смерті Роджера меру міста з населенням 1 773 людини зателефонували. Гай Паріс, як і місцеві, були здивовані та задоволені такою несподіванкою. Зараз вони обмірковують, як витратити гроші «з розсудливістю та відповідальністю».

Паріс сказав, що єдиним звʼязком Тібервіля з містом було його прізвище. Він жив у Парижі, не мав нащадків, працював метеорологом і володів чотирма квартирами у французькій столиці. Немає жодних відомих фотографій цього чоловіка. Єдиним заявленим бажанням Тібервіля було помістити його прах у меморіал на кладовищі комуни.

Тібервіль — непримітне місто, яке може похвалитися замком кінця ХIX століття та колишньою фабрикою стрічок. Утім, воно не відрізняється від інших нормандських комун. Однак ця пожертва дасть йому можливість втілити деякі проєкти, над якими роздумує місцева влада: громадський сад з ігровою зоною, поле для гри в петанк із сонячними батареями, реконструкція початкової школи, синтетичне футбольне поле або інше.