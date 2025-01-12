Азербайджан припинить постачати газ Сербії на невизначений час

Азербайджан припинить постачати газ Сербії через форс-мажор. Йдеться про 1,7 мільйона кубометрів газу щодня.

Про це повідомив президент Сербії Александар Вучич, передає суспільний мовник РТС.

«Ми отримали інформацію від наших азербайджанських братів і друзів, що через форс-мажор, через проблеми, які вони мають, відсьогодні ми більше не можемо розраховувати на 1,7 мільйона кубометрів газу, які надходять до нас щодня», — заявив він.

За словами Вучича, наразі невідомо, коли постачання газу відновлять, але він сподівається, що проблему розвʼяжуть упродовж одного-двох місяців. Він наголосив, що тепер Сербія змушена серйозніше витрачати свої резерви.