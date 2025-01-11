Катастрофа літака Jeju Air у Південній Кореї: з’явилися нові дані про самописці на борту

Два бортових самописці літака Boeing, який розбився біля аеропорту «Муан» у грудні 2024-го, вийшли з ладу за лічені хвилини до катастрофи.
Про це повідомляє Reuters, посилаючись на Міністерство транспорту Південної Кореї.
Раніше слідчі казали, що бортові самописці, або так звані чорні скриньки в кабіні є ключовими для з’ясування причин катастрофи. Пристрої містять дані про роботу літака під час польоту і записи розмов між пілотами.
Самописці припинили запис приблизно через чотири хвилини після того, як пілот авіалайнера компанії Jeju Air повідомив про зіткнення з птахами. Уряд Південної Кореї проаналізує, чому стався збій.
Спочатку пристрої проаналізували південнокорейські фахівці, потім їх відправили в лабораторію Національної ради з безпеки на транспорті США. Як кажуть у Міністерстві транспорту, відсутність інформації означає, що перед катастрофою все електроживлення, включаючи резервне, вимкнулося — що трапляється рідко.
Об’єктом розслідування також стане насип, в який врізався літак. Він мав підтримувати систему локатора, який допомагає під час посадки, але був зажорстким і розміщувався занадто близько до кінця злітно-посадкової смуги. Деякі родичі жертв вимагають, щоб до розслідування залучили незалежних експертів.
- Літак Jeju Air розбився 29 грудня 2024 року під час посадки в міжнародному аеропорту «Муан». Тоді загинуло 179 пасажирів, вижило лише двоє пілотів. Слідчі, які з’ясовують причини наймасштабнішої авіакатастрофи цивільної авіації в Південній Кореї, зосередяться на зіткненні з птахами й поломці шасі.
- Влада Південної Кореї почала спеціальну перевірку 101 літака Boeing 737-800 — усіх, що експлуатують в країні. Того ж дня, крім авіатрощі, із цим літаком стався ще один інцидент — у Boeing 737-800, який працював на іншому рейсі, виявилася проблема із шасі. Обійшлося без постраждалих.