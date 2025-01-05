У Південній Кореї завершили розшифровку самописця та пошукові роботи на місці авіатрощі

У Південній Кореї завершили пошукові роботи на місці катастрофи літака авіакомпанії Jeju Air, де загинуло 179 людей.

Про це повідомляє Yonhap.

Пожежна агенція, поліція та національна судово-медична команда у суботу, 4 січня, завершили остаточний обшук на хвостовій секції та навколо неї — це була єдина частина літака, яка була неушкодженою після авіатрощі.

Тіла усіх 179 загиблих знайшли, 151 з них уже віддали близьким та родичам. Ще 25 тіл, за винятком родини з трьох людей, передадуть родичам до кінця дня.

Влада каже, що тепер імовірність знайти будь-які останки або залишки речей є низькою. Паралельно з пошуковими роботами слідча група провела розслідування на місці аварії.

Міністерство транспорту Південної Кореї також повідомило, що завершило розшифровку двогодинного аудіозапису з самописця в кабіні пілотів. У понеділок його передадуть Національній раді США з безпеки на транспорті.