У Південній Кореї завершили розшифровку самописця та пошукові роботи на місці авіатрощі

У Південній Кореї завершили пошукові роботи на місці катастрофи літака авіакомпанії Jeju Air, де загинуло 179 людей.
Про це повідомляє Yonhap.
Пожежна агенція, поліція та національна судово-медична команда у суботу, 4 січня, завершили остаточний обшук на хвостовій секції та навколо неї — це була єдина частина літака, яка була неушкодженою після авіатрощі.
Тіла усіх 179 загиблих знайшли, 151 з них уже віддали близьким та родичам. Ще 25 тіл, за винятком родини з трьох людей, передадуть родичам до кінця дня.
Влада каже, що тепер імовірність знайти будь-які останки або залишки речей є низькою. Паралельно з пошуковими роботами слідча група провела розслідування на місці аварії.
Міністерство транспорту Південної Кореї також повідомило, що завершило розшифровку двогодинного аудіозапису з самописця в кабіні пілотів. У понеділок його передадуть Національній раді США з безпеки на транспорті.
- Літак Jeju Air розбився 29 грудня 2024 року під час посадки в міжнародному аеропорту Муан. Тоді загинуло 179 пасажирів, вижило лише двоє пілотів. Слідчі, які з’ясовують причини наймасштабнішої авіакатастрофи цивільної авіації в Південній Кореї, зосередяться на зіткненні з птахами і поломці шасі.
- Влада Південної Кореї почала спеціальну перевірку 101 літака Boeing 737-800 — усіх, що експлуатують в країні. Того ж дня, крім авіатрощі, із цим літаком стався ще один інцидент — у Boeing 737-800, який працював на іншому рейсі, виявилася проблема з шасі. Обійшлося без постраждалих.