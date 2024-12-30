Птахи і поломка шасі: у Південній Кореї зосередяться на розслідуванні двох імовірних причин авіатрощі

Слідчі, які з’ясовують причини наймасштабнішої авіакатастрофи цивільної авіації в Південній Кореї, зосередяться на зіткненні з птахами і поломці шасі. В авіатрощі загинули 179 людей, вижили два бортпровідники.

Про це передає Bloomberg.

Літак майже повністю знищеним вибухом, але слідчі мають цінні дані для роботи, зокрема два бортових самописці, які вже витягли з-під уламків. Один з них пошкоджений і, щоб його зчитати, знадобиться більше часу.

Також у слідчих є кадри з літаком під час заходу на посадку, коли один з двигунів загорівся, а також відео, як літак в аеропорту ковзає по злітно-посадковій смузі на високій швидкості.

Bloomberg

Влада Південної Кореї тим часом розпочне спеціальну перевірку 101 літака Boeing 737-800, всіх, що експлуатуються в країні. Того ж дня, крім авіатрощі, із цим літаком стався ще один інцидент — у Boeing 737-800, який працював на іншому рейсі, виявилася проблема з шасі. Обійшлося без постраждалих.

Південнокорейські правоохоронці також розслідуватимуть, чи персонал літака дотримувався інструкцій з безпеки, як аеропорт запобігав зіткненням з птахами, чи була система живлення літака відключена перед катастрофою і чи повʼязана робота так званого локалізатора, інструмента, що керує посадкою літака, з катастрофою.

Слідчі наголошують, що поки рано говорити про реальні причини трагедії. Зіткнення з птахами рідко бувають смертельні, адже літаки можуть працювати на одному двигуні протягом деякого часу. Також залишається загадкою, чому шасі не розгорнулося і до чого тут птахи.

Пілот, якого вважали досвідченим капітаном (майже 7 тисяч годин польоту), за кілька хвилин після попередження диспетчерів про зіткнення з птахами подав екстрений виклик. Він перервав перше приземлення, розпочав відхід і змінив напрямок на злітно-посадковій смузі з другої спроби. Диспетчери це дозволили. Чиновники вважають малоймовірним, що довжина злітно-посадкової смуги стала причиною аварії.