Авіакатастрофа у Південній Кореї: знайшли тіла всіх 179 загиблих

У Південній Кореї, в аеропорту «Муан», рятувальники знайшли тіла всіх 179 загиблих, які були на борту літака Jeju Air. Двоє людей вижили.

Про це передає південнокорейське агентство Yonhap.

З таїландського Бангкока до Муану літаком Boeing 737-800 летіла 181 людина, з яких шестеро — члени екіпажу. Двоє, хто вижили, були членами екіпажу, які на момент катастрофи перебували у хвостовій частині літака — єдиній, котру можна розпізнати.

Літак майже повністю знищений вибухом, який стався після того, як він, не розгорнувши шасі, поковзом рухався по землі й врізався в бетонну стіну. Палала сильна пожежа.

EPA

Південнокорейська влада вважає, що імовірна причина авіатрощі — поломка шасі через зіткнення з птахами. Причину ще розслідують.