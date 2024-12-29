У найбільшій авіакатастрофі Південної Кореї загинуло 176 людей

У найбільш смертоносній авіакатастрофі в історії Південної Кореї загинули щонайменше 176 людей. Ще троє вважаються зниклими безвісти, а двоє — члени екіпажу — вижили.

Про це передає південнокорейське агентство Yonhap.

Авіакатастрофа сталася близько 9-ї ранку за місцевим часом, коли літак Jeju Air зі 175 пасажирами і шістьома членами екіпажу вилетів за межі злітно-посадкової смуги під час посадки в міжнародному аеропорту «Муан», що за 288 кілометрів на південний захід від Сеулу.

Літак, не розгорнувши шасі, поковзом рухався по землі, врізався в бетонну стіну, а потім вибухнув і спалахнув. Літак майже повністю знищений — розпізнати можна лише його хвіст.

Влада вважає, що причиною авіатрощі могла бути поломка шасі через зіткнення з птахами. Причину ще розслідують.

Зараз рятувальники і медики намагаються ідентифікувати рештки тіл. Вони кажуть, що це триватиме довго, бо рештки в поганому стані. В аеропорту «Муан» створили тимчасовий морг, де покладуть тіла загиблих.

Більшість пасажирів були корейцями, а двоє — громадянами Таїланду. На борту летіли 82 чоловіки та 93 жінки віком від трьох до 78 років.