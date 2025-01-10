Велика Британія також ввела санкції проти двох великих енергетичних компаній РФ

Велика Британія 10 січня слідом за США ввела санкції проти російських енергетичних компаній «Газпром Нафта» та «Сургутнафтогаз».

Про це йдеться на сайті британського уряду.

Ці енергетичні компанії видобувають понад один мільйон барелів нафти на день і дають РФ приблизно $23 мільярди на рік.

У Великій Британії очікують, що завдяки санкціям проти цих компаній Росія отримуватиме менше коштів від продажу енергоносіїв.

«Доходи від нафти є життєвою силою військової економіки Путіна. Ми не будемо стояти осторонь і дозволяти нафтовим прибуткам загрожувати життю українців, і не дозволимо Росії продовжувати наповнювати свою скарбницю, бо вона продовжує загрожувати нашій колективній безпеці», — сказав британський Міністр закордонних справ Девід Леммі.