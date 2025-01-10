Уряд спростив бронювання працівників газової галузі

Кабінет міністрів 10 січня спростив процедуру надання операторам газорозподільних систем статусу критично важливих для економіки.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

Йдеться про підприємства, що забезпечують роботу систем газопостачання в особливий період. Тепер вони зможуть забронювати своїх працівників за спрощеними умовами. Що змінилося:

для бронювання газовиків скасували вимогу до рівня щомісячної заробітної плати понад 2,5 мінімальної зарплати (20 000 гривень) за останній квартал;

оператори можуть обирати критерій щодо розміру нарахованої середньої зарплати працівників — не менше ніж розмір середньої в регіоні за останній календарний квартал року.

Щоб отримати статус критично важливих, підприємства мають підготувати документи відповідно до нових критеріїв і подати заявку до Міненергетики.

У відомстві нагадали, що роботу сервісів тимчасово призупинили після кібератаки на реєстри Мін’юсту 19 грудня. Тоді Кабмін вирішив автоматично продовжити чинні бронювання військовозобов’язаних від мобілізації на один місяць.