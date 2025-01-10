Японія розширила санкції проти Росії за війну в Україні

Японія ухвалила нові санкції проти Росії за її війну в Україні. Активи заморозять 33 організаціям та 12 людям, серед яких є громадянин Північної Кореї.
Про це повідомляє МЗС Японії.
У переліку, зокрема, очільник «Ростеху» Володимир Артяков та гендиректор найбільшої компанії РФ з видобування алмазів «Алроса» Павло Мариничев, а також громадянин Північної Кореї Рим Йонг Хьок, який повʼязаний з основною в країні компанією з торгівлі зброєю KOMID.
Ще проти 53 організацій з різних країн, включно з РФ, Китаєм, Туреччиною, ОАЕ, Казахстаном, Киргизстаном і Таїландом, ввели заборону на експорт до них та інші заходи. Здебільшого це виробники і постачальники військово-промислового комплексу.
Крім того, з 23 січня Японія також заборонить експорт ще 335 товарів, пише Nikkei. Серед них частини двигунів для спеціальних транспортних засобів, таких як крани та малі мотоцикли — товари, які можуть посилити промисловий потенціал Росії. Ще під ембарго підпадають хімічні речовини, такі як капсаїцин, які повʼязані з розробкою хімічної зброї.
- Японія регулярно вводить санкції проти РФ та її союзників за війну в Україні. Наприклад, у травні 2024 року Японія ввела санкції проти російських компаній, які купували Москві зброю у Північної Кореї, а в червні — проти китайських компаній, які підтримують війну Росії проти України.