Україна отримала €3 мільярди від ЄС за рахунок заморожених активів РФ

До державного бюджету України надійшли €3 мільярди від Європейського Союзу в межах ініціативи ERA — фінансового механізму обсягом до €45 мільярдів. Гроші передають як кредитні, але гасити їх будуть за рахунок майбутніх прибутків, отриманих від заморожених активів РФ.

Про це повідомили премʼєр-міністр Денис Шмигаль і голова європейської дипломатії Кая Каллас.

Це перший транш від Євросоюзу, який забезпечений доходами від російських заморожених активів. Гроші Україна спрямує на пріоритетні бюджетні видатки.

«Росія почала цю війну, тому вона повинна заплатити за це... Це підтримає економіку України та вивільнить українські гроші на оборону», — наголосила Кая Каллас.

Заморожені російські активи

Вартість заморожених російських суверенних активів у ЄС становить майже €211 мільярдів. Загалом Євросоюз, країни G7 і Австралія заморозили приблизно €260 мільярдів у вигляді цінних паперів і готівки.

У жовтні 2024 року Рада ЄС остаточно ухвалила надання Україні кредиту до €35 мільярдів. Ці гроші — внесок блоку в ініціативу G7 про надання Україні $50 мільярдів (€45 мільярдів) кредиту, який гаситимуть коштом прибутку від заморожених активів Росії. США внесли в ініціативу $20 мільярдів (€18 мільярдів).

Кошти передають «різними каналами» — як для поповнення українського бюджету, так і для військової допомоги та відновлення інфраструктури України. Reuters зазначає, що всі гроші в межах кредиту Україна отримає до кінця 2027 року.