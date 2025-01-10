Ексначальника СБУ в Криму підозрюють у держзраді

Прокуратура Автономної Республіки Крим та міста Севастополя підозрює колишнього начальника відділу Служби безпеки України в Криму у державній зраді.

Про це повідомили в пресслужбі. Джерела «Бабеля» у правоохоронних органах зазначають, що йдеться про Юрія Зацного.

Слідство зʼясувало, що з 2013 року підозрюваний працював начальником 3 відділу головного відділу контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Головного управління СБУ в Криму, а після окупації зрадив військовій присязі та був призначений «начальником підрозділу» окупаційного управління ФСБ Росії по Криму і Севастополю.

У прокуратурі наголошують, що управління ФСБ Росії причетне до організації окупації Кримського півострова.

За підозрою у державній зраді Зацному загрожує до 15 років вʼязниці.