На Черкащині вводять нову систему повітряних тривог — вони лунатимуть по районах замість усієї області

У Черкаській області впроваджують нову диференційовану систему повітряних тривог. Тепер вони звучатимуть не по всій області, а в окремих районах.

Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Таку систему вирішили впровадити через велику кількість і тривалість повітряних тривог в області та задля безперебійної роботи підприємств, установ і організацій.

Вона працюватиме так:

у разі загрози дронів сигнал «Повітряна тривога» отримуватиме певний район області, де фіксується ціль чи є потенційна загроза, зокрема від роботи засобів ППО.

сигнал «Повітряна тривога» отримуватиме певний район області, де фіксується ціль чи є потенційна загроза, зокрема від роботи засобів ППО. у разі ракетної небезпеки повітряна тривога оголошуватиметься по всій області.

Нова система вже почала працювати. Сьогодні в області тривогу оголошували окремо у двох районах — Черкаському та Золотоніському.