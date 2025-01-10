На Черкащині вводять нову систему повітряних тривог — вони лунатимуть по районах замість усієї області

У Черкаській області впроваджують нову диференційовану систему повітряних тривог. Тепер вони звучатимуть не по всій області, а в окремих районах.
Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.
Таку систему вирішили впровадити через велику кількість і тривалість повітряних тривог в області та задля безперебійної роботи підприємств, установ і організацій.
Вона працюватиме так:
- у разі загрози дронів сигнал «Повітряна тривога» отримуватиме певний район області, де фіксується ціль чи є потенційна загроза, зокрема від роботи засобів ППО.
- у разі ракетної небезпеки повітряна тривога оголошуватиметься по всій області.
Нова система вже почала працювати. Сьогодні в області тривогу оголошували окремо у двох районах — Черкаському та Золотоніському.