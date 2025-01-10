У Лос-Анджелесі зросла кількість загиблих через масштабні лісові пожежі

В окрузі Лос-Анджелес (Каліфорнія, США) палають пʼять великих лісових пожеж, у яких загинули щонайменше 10 людей. Близько 10 тисяч будівель спалені дотла.

Про це пишуть CNN і BBC.

Шериф округу Лос-Анджелес Роберт Луна каже, що до багатьох постраждалих районів небезпечно підбиратися, тому кількість загиблих там ще невідома. Остаточна цифра, на його думку, «різко зміниться».

Пожежники продовжують боротися з полумʼям, яке швидко поширюється через суху погоду і сильний вітер. Тим часом поліція веде боротьбу з мародерами. Підтримувати громадський порядок правоохоронцям допомагають солдати Національної гвардії Каліфорнії.

У пожежній службі заявляють, що їм «надзвичайно складно» боротися з масштабними лісовими пожежами через брак персоналу й ресурсів.

«Ми говоримо це не для того, щоб зайвий раз хвилювати людей, але я думаю, що всі бачать масштаби апокаліптичних руйнувань, які сталися. Сподіваюся, що люди пам’ятають про це: якщо лісова пожежа біля вашого дому, тікайте і тікайте завчасно», — сказав капітан Скотт Кейтлан Коллінз.

Президент США Джо Байден оголосив, що федеральний уряд покриє повну вартість заходів із «захисту життя та власності» в південній Каліфорнії упродовж шести місяців.

В окрузі Лос-Анджелес живуть багато відомих людей, і чимало з них втратили свої будинки. Це стосується Менді Мур, Анни Феріс, Майло Вентімілья, Періс Хілтон, Джеффа Бріджеса, Бозоми Сейнт Джон, Мела Гібсона, Біллі Крістала, Джеймса Вудса і Даяни Уоррен.

Сезон лісових пожеж у Каліфорнії починається раніше і закінчується пізніше через кліматичні зміни. Дощі затримуються, отже загоряння продовжуються і взимку. Сухі вітри спричинили спеку в Південній Каліфорнії. З початку травня 2024-го там не фіксували більш як 2,5 міліметра опадів.