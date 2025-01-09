Варшава обіцяє не арештовувати премʼєра Ізраїлю, щоб той приїхав на річницю звільнення концтабору Аушвіц

Уряд Польщі ухвалив резолюцію, у якій йдеться, що Варшава забезпечить вільну участь лідерів Ізраїлю у святкуванні 80-ї річниці визволення табору Аушвіц-Біркенау в Освенцімі.

Про це передає агентство PAP.

Тобто відвідати урочистості зможе і премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу, який підпадає під ордер на арешт, виданий Міжнародним кримінальним судом за звинуваченнями у військових злочинах у секторі Гази.

Перед цим польський президент Анджей Дуда звернувся до уряду і попросив надати Нетаньягу можливість взяти участь у святкуванні 80-ї річниці визволення концтабору Аушвіц, якщо він виявить таке бажання.

Польща ратифікувала Римський статут МКС, тому зобовʼязана заарештувати ізраїльського премʼєра, якщо він буде на її території.

Річницю визволення концентраційного табору Аушвіц-Біркенау відзначають щорічно 27 січня. Генеральна Асамблея ООН проголосила 27 січня Міжнародним днем пам’яті жертв Голокосту. У цей день світ згадує про трагедію мільйонів євреїв, а також представників інших національностей, зокрема українців, поляків і ромів, які загинули в нацистських таборах.