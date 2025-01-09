Велика Британія із союзниками передадуть Україні 30 тисяч дронів

Велика Британія спільно з Данією, Нідерландами, Латвією та Швецією передадуть Україні 30 тисяч безпілотників — після того, як коаліція дронів укладе угоду на £45 мільйонів.

Про нову допомогу Україні оголосив міністр оборони Британії Джон Гілі разом з очільником Міноборони Латвії Андрісом Спрудсом 9 січня на засіданні оборонної контактної групи «Рамштайн», йдеться на сайті британського уряду.

Ці найсучасніші безпілотники можуть маневрувати, вони дозволять Збройним силам України обходити російську протиповітряну оборону, націлюючись на ворожі позиції та бронетехніку.

Під час засідання «Рамштайн» міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам також заявив, що його країна через коаліцію дронів внесла $61,6 мільйона на закупівлю безпілотників для України.