Рада провалила проєкт Кабміну про створення Вищого адмінсуду, але підтримала альтернативу

Верховна Рада 9 січня не підтримала законопроєкт Кабінету міністрів № 12368 про створення Вищого адміністративного суду за вирішальної участі міжнародних експертів.

Про це повідомляє нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.

Документ набрав лише 218 голосів та був повністю провалений — його навіть не повернули на доопрацювання. Проєкт уряду вже вдруге не проходить Раду, каже Железняк.

Парламент прийняв за основу альтернативну норму № 12368-1 від 7 січня, яку ініціював нардеп від «Батьківщини» Сергій Власенко. Документ покладає розгляд справ стосовно конкурсів та аудитів НАБУ і САП на Київський міський окружний адміністративний суд (КМОАС). Судом апеляційної інстанції для цих справ Власенко пропонує визначити окремо створений Київський міський апеляційний адміністративний суд.

Законопроєкт визначає, що КМОАС розглядатиме:

справи з оскарження актів, дій чи бездіяльності Кабміну, міністерств, Нацбанку тощо;

справи про державне регулювання у сфері медіа, реєстрації політичних партій, діяльності антикорупційних органів тощо;

адміністративні справи, пов’язані з рішеннями Антимонопольного комітету, державного фінансування політпартій;

інші справи з місцем перебування сторін у Києві.

Зараз вирішальну роль у конкурсах на очільників НАБУ, САП, НАЗК, БЕБ тощо за законом відіграють експерти, яких делегують іноземні партнери. Так само проводять аудити НАБУ і САП, пише Юридична газета.

Союзники пропонували Україні створити окремий суд, де можна оскаржити результати цих конкурсів та аудитів. Для відбору суддів МВФ пропонував залучити Громадську раду міжнародних експертів, яка працює з кандидатами до Антикорупційного суду. Термін, в який мали створити суд, сплив у кінці грудня 2024 року.