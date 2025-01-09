Голова Пентагону: Росія має переваги, але не домінує у війні проти України

Міністр оборони США Ллойд Остін, який незабаром піде у відставку, каже, що у російської армії немає всіх переваг у війні проти України.

Про це пише Bloomberg.

«Є думка, що Росія має тут [у війні] перевагу, і в неї є всі шанси. У неї є деякі переваги, але вона не домінує повністю. І якщо вона отримає те, що хоче, то заплатить за це в майбутньому», — сказав голова Пентагону.

За словами Остіна, це необхідно враховувати за будь-якого варіанту припинення вогню в Україні. Він каже, що у російських військ є проблеми — вони просили у КНДР та Ірану зброю і боєприпаси, а тепер залучили війська Північної Кореї до боїв. Тим часом Україна продовжує нарощувати свій потенціал.

Він додав, що окупація великих територій України потребуватиме значних ресурсів навіть після припинення вогню. Росія потребуватиме багато сухопутних сил, щоб утримати території.

Остін також відповів на критику деяких європейських та українських посадовців, що Адміністрація президента США Джо Байдена не мала чіткої стратегії підтримки України.

«Вона [стратегія США] допомогла Україні вижити, допомогла Україні захистити свою суверенну територію. Втрати в 700 тисяч військовослужбовців убитими і пораненими — це було б немислимо [для Росії] три роки тому», — вважає Остін.

Крім того, Остін вважає падіння режиму Башара Асада в Сирії ще одним прикладом стратегічного успіху допомоги Україні. Через те що лідер РФ Володимир Путін зосередився на війні Україні, він не зміг допомогти своєму союзнику — президенту Сирії Башару Асаду. Якщо нова сирійська адміністрація не дозволить Росії зберегти морську базу в Тартусі, то Росія, ймовірно, не зможе підтримувати свій вплив в Африці.