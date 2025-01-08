Суд ЄС оштрафував Єврокомісію за порушення її власного закону — це вперше в історії

Генеральний суд Євросоюзу зобов’язав Європейську комісію відшкодувати збитки громадянину Німеччини за недотримання власних правил захисту даних.

Про це йдеться в рішенні суду від 8 січня.

Мешканець Мюнхену декілька разів відвідував сайт ЄС у 2021—2022 роках. Там він скористався функцією «Увійти через Facebook», щоб зареєструватися на конференцію. Після авторизації чоловік помітив активізацію з’єднання зі сторонніми постачальниками.

Зрештою суд встановив, що передача IP-адреси користувача Meta Platforms у США порушила правила захисту даних ЄС. Річ у тім, що ЄК передала особисті дані чоловіка Штатам без належних гарантій. Тепер орган виконавчої влади Брюсселю має відшкодувати збитки на суму €400.

Європейський загальний регламент про захист даних (GDPR) вважають одним з найсуворіших і найбільш всеосяжних законів про захист персональної інформації у світі. Такі великі компанії, як Klarna, Meta, LinkedIn сплачували великі штрафи за його недотримання, пише Reuters.