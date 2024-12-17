Meta оштрафували на €251 мільйон за витік даних із Facebook

Ірландська комісія із захисту даних (DPC) оштрафувала компанію соціальних мереж Meta на суму €251 мільйон за недотримання регламенту ЄС про конфіденційність даних.
Про це повідомляє Euractiv із посиланням на заяву ірландського регулятора.
Штраф виписали за те, що Meta з липня 2017 року порушила правила безпеки в соціальній мережі Facebook — це вплинуло на близько трьох мільйонів облікових записів у Європейській економічній зоні.
Причиною зламу стала помилка в системі Facebook, яка дозволяла неавторизованим користувачам переглядати закриті профілі інших користувачів.
Очікують, що Мета оскаржить це рішення.
«Ми вжили негайних заходів, щоб розвʼязати проблему», — сказав представник Meta.
Йдеться про те, що компанія виявила проблему у вересні 2018 року, тоді ж виправила її та повідомила про це правоохоронним органам.
Проте Ірландська комісія із захисту даних каже, що Meta не повідомила та повністю не задокументувала порушення. За це її оштрафували на €11 мільйонів.
Але основну частину штрафу, €240 мільйонів, наклали саме за характер проблеми, через яку стався витік особистих даних. Серед особистих даних були повне ім’я, стать, релігія, номер телефону, місцезнаходження та місце роботи користувачів.
- Це не перший випадок, коли Meta штрафують. У вересні регулятор ЄС з питань конфіденційності оштрафував компанію соціальних мереж на $101,5 мільйона за ненавмисне зберігання паролів деяких користувачів без шифрування.
- У листопаді Європейська комісія оштрафувала компанію соціальних мереж Meta на €797,72 мільйона за порушення антимонопольних правил Європейського Союзу, а саме — за зловживання на користь Facebook Marketplace.
- У травні ЄС почав розслідування проти Meta щодо залежності від соцмереж у дітей. Наприкінці квітня Meta вже опинилася під прицілом ЄС — там занепокоєні, що компанія робить недостатньо для протидії дезінформації з Росії та інших країн у соцмережах Facebook та Instagram.