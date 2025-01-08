За рік в Україні викрили понад сотню посадовців, які незаконно переправляли українців за кордон

Державне бюро розслідувань у 2024 році розслідувало 287 справ про незаконне переправлення українців за кордон.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

За минулий рік у цих провадженнях було повідомлено про підозру 120 посадовцям, до суду скеровано 61 обвинувальний акт. Серед фігурантів найчастіше траплялися працівники ТЦК, МСЕК, лікарі та правоохоронці.

Сума лише задокументованих хабарів у справах про нелегальне переправлення військовозобов’язаних через кордон склала 11 млн 400 тисяч гривень. Суди арештували майно фігурантів загальною вартістю майже 11 млн гривень.

Для переправлення чоловіків за кордон зловмисники організовували підроблені діагнози для своїх «клієнтів», оформлювали їх як волонтерів та водіїв гуманітарних вантажів, знімали з військового обліку через відкриття фіктивних кримінальних проваджень тощо.

Також поширені схеми переведення чоловіків через кордон поза пунктами пропуску або за допомогою липового одруження з особою, що має інвалідність.