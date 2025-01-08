Землетрус у Тибеті. Понад 100 людей загинули, ще сотні — постраждали

Від потужного землетрусу, що 7 січня сколихнув Тибет, загинули щонайменше 126 людей. Ще 188 дістали поранень, а невідома кількість людей досі перебуває під завалами.

Про це пише Reuters.

Землетрус магнітудою 6,8 бала стався зранку 7 січня в повіті Тінгрі, що біля підніжжя Гімалаїв — це приблизно за 80 км на північ від найвищої гори світу Еверест. Підземні поштовхи також відчували в сусідніх Непалі, Бутані та Індії.

За даними державних китайських медіа, зараз відомо про 126 загиблих від землетрусу і 188 поранених. Поштовхи зруйнували понад 3 600 будинків у префектурі Шигадзе в Тибеті.

З-під завалів врятували понад 400 людей, але невідомо, скільки людей досі залишаються зниклими безвісти.

Рятувальні роботи ускладнюють понад 500 підземних поштовхів, які зареєстрували після наймасштабнішого, і сильний холод. Протягом ночі температура впала до -18 °C. Це ускладнює виживання для людей, що досі залишаються під завалами.

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Багато людей залишилися без даху над головою — очевидці кажуть, що будинки «розбивалися» від сили землетрусу. Влада шукає для потерпілих тимчасові притулки та засоби обігріву.

Для ліквідації наслідків землетрусу Китай задіяв понад 1 800 рятувальників і 1 600 солдатів.