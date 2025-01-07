У Тибеті стався масштабний землетрус, майже 100 людей загинули

У Тибеті 7 січня стався потужний землетрус, щонайменше 95 людей загинули.
Про це пише Xinhua.
Землетрус стався о 09:05 за місцевим часом в окрузі Дінгрі, що біля кордону з Непалом. Підземні поштовхи також відчувалися в сусідній столиці Непалу Катманду та деяких частинах Індії, пише The Guardian.
Геологічна служба США повідомила, що землетрус мав магнітуду 7,1, Китай зафіксував магнітуду 6,8.
Через землетрус пошкоджено понад 1 000 будинків.
За кілька годин після землетрусу було зареєстровано ще близько 50 підземних поштовхів.