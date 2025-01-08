Україна вдарила по російській нафтобазі в Енгельсі — вона забезпечувала паливом аеродром

У ніч на 8 січня Україна вдарила по російській нафтобазі в Енгельсі, підтвердив Генеральний штаб Збройних сил України.

Під ударом — база зберігання нафтопродуктів «Комбінат Кристал». Там фіксували численні вибухи, спалахнула велика пожежа. Місцева влада також підтвердила влучання в «промисловий обʼєкт».

Україна ще уточнює детальні наслідки удару. Ця нафтобаза забезпечувала паливом військовий аеродром «Енгельс-2» — там базуються стратегічні бомбардувальники дальньої авіації Ту-160 і Ту-95МС, якими росіяни атакують Україну.

В операції брали участь підрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони України та Сил безпілотних систем Збройних сил України у взаємодії з іншими частинами української армії.

Ураження нафтобази — це серйозні логістичні проблеми для стратегічної авіації Росії. Це суттєво знижує їх можливості атакувати Україну.