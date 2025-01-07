КНДР оголосила про успішне випробування гіперзвукової балістичної ракети

Головне управління ракетобудування КНДР 6 січня провело успішний випробувальний запуск нової гіперзвукової балістичної ракети середньої дальності.

Про це повідомило Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК).

У звіті зазначають, що ракету запустили з полігона в околицях столиці КНДР Пхеньяну. Вона подолала відстань у 1 500 кілометрів зі швидкістю, що в 12 разів швидша за швидкість звуку. Під час пуску вона вийшла на дві максимальні висоти в 99,8 і 42,5 кілометра відповідно, рухалася за заданою траєкторією та впала у відкритих водах.

За випробуваннями спостерігав глава Північної Кореї Кім Чен Ин. За його словами, нова ракета «здатна завдати сильного удару по противниках, ефективно подолавши будь-яку щільну систему оборони».

Випробувальний запуск ракети збігся з візитом до Південної Кореї держсекретаря США Ентоні Блінкена. Під час поїздки Блінкен говорив про необхідність зміцнення співпраці, зокрема з Японією, у відповідь на зростаючі військові загрози з боку Пхеньяну.

Військові Південної Кореї, коментуючи звіт північнокорейського ЦТАК, заявили, що він, найімовірніше, перебільшений. У Південній Кореї, Японії та США дальність польоту ракети оцінили в 1 100 кілометрів, зазначивши, що вона не досягла другого піку на висоті 42,5 кілометра.

Південнокорейські військові не виключили, що під час розробки нової ракети КНДР могла отримати технологічну допомогу від Росії.

Південнокорейське агентство Yonhap пише, що вперше Північна Корея провела випробувальний запуск ракети з гіперзвуковою боєголовкою у вересні 2021 року, але його розцінили як невдалий. Востаннє КНДР повідомляла про випробування балістичної гіперзвукової ракети середньої дальності у квітні 2024 року. У Південній Кореї також розцінювали ці заяви як «перебільшені».