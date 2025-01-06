15 тисяч вбитих росіян і понад 800 полонених. У Генштабі підбили підсумки 5 місяців Курської операції

За пʼять місяців від початку Курської операції загальні втрати росіян в регіоні становлять понад 38 тисяч, з них близько 15 тисяч – убитими.

Про такі дані відзвітував Генштаб ЗСУ.

Операція змусила російських окупантів перекидати значні ресурси до Курської області, послаблюючи їхні позиції на інших напрямках фронту. Загарбники стягнули туди одні з найбільш боєздатних підрозділів повітряно-десантних військ, морської піхоти та спецпризначення.

Також Росія була змушена терміново просити допомогу у Північної Кореї, яка направила до РФ майже 12 тисяч своїх солдатів. Близько 4 тисяч із них уже ліквідовано, а частина підрозділів втратила боєздатність.

Українські воїни за час операції знищили:

104 танки;

575 бойових броньованих машин;

1 104 одиниці автомобільної техніки;

330 артилерійських систем;

12 РСЗВ;

12 засобів ППО;

1 літак;

3 вертольоти;

859 безпілотників;

32 одиниці спеціальної техніки.

Під час операції українські сили взяли в полон 860 російських військових, суттєво поповнивши обмінний фонд. Це дозволило повернути додому сотні українських захисників, які перебували в російських в’язницях.

За проявлений героїзм та успішні дії під час Курської операції державними нагородами відзначено понад 2 000 українських військовослужбовців.

Курська операція

Курська операція розпочалась 6 серпня 2024 року — спершу про це писали російські телеграм-канали та «воєнкори».

Україна офіційно підтвердила проведення операції лише 12 серпня. Під контролем України було понад 1 000 км² і 100 населених пунктів цього регіону. Однак зараз, за даними західних аналітиків і медіа, Росія повернула собі низку захоплених територій. Північнокорейських військових РФ могла залучити для того, щоб почати наступ у Курській області.

У жовтні стало відомо, що на Курщину прибули перші солдати з КНДР. Йшлося приблизно про 12 тисяч військових, серед них 500 офіцерів і три генерали.