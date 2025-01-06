У грудні українці накопичили 436 млн грн за програмою «Національний кешбек»

За четвертий місяць дії програми «Національний кешбек» українці накопичили 436 млн грн, що на 180 млн грн більше, ніж попереднього місяця.

Про це повідомило Міністерство економіки.

Кешбек за грудень і січень виплатять наприкінці лютого 2025 року. Це повʼязано з особливостями бюджетного процесу.

Наразі активними користувачами програми є 4,5 млн громадян — вони вже активували в застосунку «Дія» картки для майбутніх виплат кешбеку.

У відомстві додали, що накопичення за грудень на 50 млн грн перевищує суму всього кешбеку, який держава виплатила за всі три попередні місяці.

Найактивнішими учасниками програми залишаються молоді люди віком до 45 років. Їхня частка на кінець грудня становила 57,4%. Користувачів середнього віку (від 45 до 60 років) — 22,4%, старшого віку (60+) — 20,2%. Серед них 62,3% — жінки, 37,7% — чоловіки.

24 грудня держава виплатила українцям 232 млн грн кешбеку за листопад. Кошти отримали 2 млн людей.

Що треба, щоб отримувати кешбек від держави

Подати заявку через сайт чи мобільний застосунок банку, який бере участь у програмі, або звернутися до відділення. До програми долучилися банки: ПриватБанк, monobank, Укргазбанк, Sense Bank, ПУМБ, А-банк, Банк Глобус, UKRSIBBANK BNP Paribas Group, Ощадбанк, Акордбанк, Банк Кредит Дніпро, ПРАВЕКС БАНК, Кліринговий Дім, Радабанк, Райф, Креді Агріколь, ОТР Bank.

Визначити картки, з яких ви оплачуєте покупки, і надати банку дозвіл на передачу інформації про транзакції із цих карток в магазинах — учасниках програми.

Відкрити фізичну чи віртуальну картку, куди нараховуватиметься кешбек.

У Дії в розділі «Сервіси» обрати картку «Національний кешбек» для виплат.

Кешбек у сумі 10% від вартості нараховується за купівлю товарів українських виробників, що беруть участь у програмі. Максимальна сума виплат — 3 тисячі гривень на місяць.