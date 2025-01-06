Довженко-Центр запустив онлайн-кінотеатр

Довженко-Центр запустив власний онлайн-кінотеатр «Довженко-Центр. Онлайн». На платформі представлено фільми, які нещодавно можна було переглянути лише на фестивалях, спеціальних показах і програмах.

Фільми можна дивитися окремо або в межах кураторських колекцій, що знайомлять зі знаковими періодами, жанрами, темами, постатями чи рейтингами українського кіно. Фільми та колекції будуть постійно змінюватись і доповнюватись.

Стрічки в «Довженко-Центр. Онлайн» доступні в будь-якій точці світу. Вартість перегляду кожного повнометражного фільму становить 85 гривень.

На платформі онлайн-кінотеатру також є «Лекторій», де публікуватимуться лекції, інтервʼю, курси та архівні матеріали з історії українського кіно. Зараз у ньому безкоштовно можна переглянути шість лекцій, які були записані в межах освітньої програми «Як перестати хвилюватися та полюбити українське кіно», нагородженої премією «Кіноколо» у 2023 році.

«Довженко-Центр. Онлайн» створено завдяки добровільним пожертвам організацій та приватних осіб, що були зібрані під час краудфандингової кампанії, організованої британським дослідником кіно Річардом Боссонзом у 2022 році на підтримку діяльності Довженко-Центру.