У Лукашенка заперечили, що той вибачався перед Зеленським у перші дні вторгення

Прессекретар самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка заперечила, що той вибачався перед Володимиром Зеленським у перші дні повномасштабної війни.

«Жодних вибачень президент Білорусі Зеленському не приносив, з тієї простої причини, що вибачатися нам нема за що», — заявила прессекретар Лукашенка Наталія Ейсмонт у коментарі російському пропагандистському медіа РБК.

За її словами, Лукашенко і Зеленський поговорили після початку вторгнення РФ нібито виключно через «емоційну реакцію» молодшого сина Лукашенка Миколи — у того начебто був особистий контакт Зеленського.

Під час розмови із Зеленським Лукашенко нібито пропонував йому почати переговори з Росією та наголошував, що він відповідатиме за загибель людей як президент України.