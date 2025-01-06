Росіяни розстріляли трьох українських військовополонених у Донецькій області

Росіяни, імовірно, розстріляли трьох українських військовополонених поблизу села Нескучне Волноваського району Донецької області. Це сталося 3 січня.

Про це повідомляє аналітичний проєкт DeepState. На цю інформацію також відреагував український омбудсмен Дмитро Лубінець.

За інформацією DeepState, 3 січня противник проводив штурм на позиції 141 окремої піхотної бригади. Українські бійці здалися в полон — росіяни звʼязали їм руки та розстріляли в потилицю.

Лубінець вкотре звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) та Організації Обʼєднаних Націй. Він наголосив, що ці організації мають засудити цей злочин і тиснути на російську сторону, щоб припинити подібні випадки.

Страти українських військовополонених

Росіяни стратили щонайменше 177 українських військовополонених. Із 177 підтверджених випадків 109 відбулися у 2024-му. Це дані станом на грудень 2024 року.

За словами Дмитра Лубінця, його офіс дізнається про більшість випадків з відео від українських спецслужб. Водночас є випадки, коли інформація надходить безпосередньо від українських військових підрозділів.

Окрім того, росіяни публікують відповідні відео в соціальних мережах.

Про випадки страти українських військовополонених українська сторона інформує Міжнародний комітет Червоного Хреста та ООН.

Лубінець зазначає: МКЧХ жодного разу публічно або непублічно не звинувачував росіян у вбивстві або тортурах українських військовополонених. Але в офіційних звітах ООН за 2024 рік вперше зʼявилися дані, що росіяни страчують українських захисників.