Мазут із затонулих російських танкерів досягнув курортів Криму — вже загинули 32 дельфіни

У Керченській протоці 15 грудня сталася аварія з двома російськими нафтовими танкерами «Волгонефть-212» і «Волгонефть-239». Відтоді зоозахисники зафіксували 32 випадки смертей китоподібних — їхня смерть найімовірніше повʼязана з розливом мазуту, який вже досягнув Феодосії, Алушти і Судака.

Про це повідомляє російський науково-екологічний центр порятунку дельфінів «Дельфа» та видання «Агентство» з посиланням на еколога Георгія Каваносяна.

На знімках, які зробили 4 січня, видно, що плівка мазуту зʼявилася біля узбережжя Феодосії, Алушти і Судака. Це три популярні курорти в Криму.

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Також забруднення видно біля мису Такіль та на великій ділянці від селища Партеніт до Судака (всередині цієї ділянки знаходиться Алушта).

За словами Каваносяна, на супутникових зображеннях, імовірно, видно саме поверхневе забруднення на цих ділянках. Чи є мазут у районі цих курортів і на глибині — наразі незрозуміло.

Мазут марки М100, який витік із російських танкерів, взимку застигає та тоне. Випливати він почне вже влітку, коли температура досягне +25 °С. До такої температури влітку Чорне море прогрівається на глибині 15—20 метрів. Глибина прибережної території біля Анапи та південної частини Керченського півострова не досягає 20 метрів.

Супутникові знімки також свідчать про те, що мазут, імовірно, перестав витікати з танкерів, зазначає Каваносян. На попередніх знімках від 31 грудня ще фіксували витік.

У неділю, 5 січня, окупаційний губернатор Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що на пляжах міста зібрали близько 18 т забрудненого мазутом ґрунту. Севастополь — це найзахідніша частина південного узбережжя Криму.

Також перші сліди екологічної катастрофи виявили на узбережжі в Грузії. У селищі Уреки знайшли птаха, який забруднений мазутом. Однак це не означає, що забруднення дійшло до Грузії: деякі птахи, навіть забруднені мазутом, здатні пролітати близько 300 км від місця аварії, додав Каваносян.

Загибель тварин

Зараз у Чорному морі не сезон викидів, тому така кількість загиблих тварин — щонайменше 32 — нетипово велика.

У організації зазначають, що стан тіл вказує на те, що більшість загинула в перші 10 днів після катастрофи. І зараз їх продовжує виносити море. Найбільше постраждали азовки — вони завжди були найбільш уразливими китоподібними.

Зоозахисники кажуть, що найближчими місяцями кількість викидів китоподібних може збільшитись. Наразі для них організовують стаціонари, щоб надавати тривалу допомогу.

Також зоозахисники організували моніторинг у морі живих дельфінів — спостерігають за їхньою поведінкою та мазутними забрудненнями.

Дельфіни (афаліни) зустрічалися лише у чистій воді, тобто вони тримаються максимально далеко від забруднених ділянок.

Але раніше очевидці надсилали відео з афалінами, що полюють біля самого берега — у Благовіщенській та Вітязево, де на дні заліг мазут.

Забруднень мазуту в морі багато, за словами зоозахисників, є протяжні ділянки, де мазут плаває грудками в товщі води, а нафтова плівка — на поверхні.

Що кажуть в Україні

Міністр Світлана Гринчук 2 січня також розповіла про ситуацію з розповсюдженням нафтопродуктів у Чорному морі після аварії російських танкерів.

За її словами, 31 грудня супутник Sentinel-1 отримав знімок району поблизу Керченської протоки. У акваторії поблизу входу в Керченську протоку з боку Чорного моря, в районі населеного пункту Волна (Краснодарський край, РФ), зафіксували нафтову пляму площею приблизно 10 км². Також виявили пляму площею близько 3 км² на відстані 28–30 км на південь від мису Опук.

Значна кількість мазуту досягла південного узбережжя Криму. Окрім китоподібних, є інформація про постраждалих птахів у містах Коктебель, Алушта, Гурзуф та в районі Анапи.