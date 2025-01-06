МАГАТЕ заявило про вибухи біля Запорізької АЕС

Співробітники Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) зафіксували гучні вибухи біля Запорізької АЕС. Це збіглося з інформацією про атаку безпілотника на навчальний центр станції.
Про це повідомив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі і додав, що це свідчить про «ще одну загрозу ядерній безпеці».
Команда Місії підтримки та допомоги МАГАТЕ 5 січня почула два вибухи приблизно о 12:45 та 15:45, а також чула кілька разів кулеметну стрілянину.
У звіті зазначають, що ці інциденти не вплинули на обладнання ЗАЕС і її працівників. Вибухи лунали за периметром майданчика навчального центру.
Росіяни окупували ЗАЕС на початку березня 2022 року — відтоді вона працює під їхнім контролем. За цей час на ЗАЕС було вісім повних блекаутів та один частковий.
З вересня 2022 року на станції перебуває місія МАГАТЕ. Україна наполягає на виведенні російських окупантів зі станції. Президент Володимир Зеленський наголошує, що поки на ЗАЕС перебувають російські солдати, «світ залишається на межі ядерної катастрофи». Росія відмовляється створювати на ЗАЕС демілітаризовану зону.
- На початку квітня 2024 року МАГАТЕ заявило, що Запорізьку АЕС щонайменше тричі атакували «невідомі дрони». Російська пропаганда звинуватила Україну (раніше за появу заяви МАГАТЕ). Агентство ж не називало сторону, що атакувала. Через удари пошкодилося обладнання для спостереження і звʼязку, обгоріла верхня частина купола шостого енергоблока — суттєвої шкоди не було.
- Згодом українська розвідка показала, як росіяни використовують дрони-камікадзе над ядерними реакторами окупованої ЗАЕС. У коментарі «Бабелю» представник ГУР Андрій Черняк наголосив, що росіяни використовують територію ЗАЕС для запусків безпілотників, адже Сили оборони України не можуть завдавати вогню у відповідь у півторакілометровій зоні довкола станції.
- Окупанти обладнали пускові майданчики для своїх БпЛА прямо біля шостого реактора ЗАЕС. Крім того, з літа 2023 року територію захопленої ЗАЕС росіяни використовують для тренувань пілотів FPV-дронів — цим займається так звана школа операторів БпЛА «Архангел», яку фінансує і курує Головне управління Генштабу ЗС Росії.