МАГАТЕ заявило про вибухи біля Запорізької АЕС

Співробітники Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) зафіксували гучні вибухи біля Запорізької АЕС. Це збіглося з інформацією про атаку безпілотника на навчальний центр станції.

Про це повідомив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі і додав, що це свідчить про «ще одну загрозу ядерній безпеці».

Команда Місії підтримки та допомоги МАГАТЕ 5 січня почула два вибухи приблизно о 12:45 та 15:45, а також чула кілька разів кулеметну стрілянину.

У звіті зазначають, що ці інциденти не вплинули на обладнання ЗАЕС і її працівників. Вибухи лунали за периметром майданчика навчального центру.

Росіяни окупували ЗАЕС на початку березня 2022 року — відтоді вона працює під їхнім контролем. За цей час на ЗАЕС було вісім повних блекаутів та один частковий.

З вересня 2022 року на станції перебуває місія МАГАТЕ. Україна наполягає на виведенні російських окупантів зі станції. Президент Володимир Зеленський наголошує, що поки на ЗАЕС перебувають російські солдати, «світ залишається на межі ядерної катастрофи». Росія відмовляється створювати на ЗАЕС демілітаризовану зону.