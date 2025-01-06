Сили ППО збили дві ракети та 79 БпЛА

У ніч проти 6 січня російська армія атакувала Україну двома керованими авіаційними ракетами Х-59 та 128 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Ракети росіяни запускали з південного напрямку, а безпілотники різних типів із різних напрямків, а саме: Брянськ, Міллерово, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, що в РФ.

Українські Сили ППО збили дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 79 ворожих дронів. Ще 49 безпілотників локаційно втратили без негативних наслідків.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Цієї ночі ППО працювала в Миколаївській, Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Дніпропетровській, Житомирській, Кіровоградській та Вінницькій областях.

Уламки збитих ворожих безпілотників пошкодили будівлі підприємств, установ та приватних будинків на Чернігівщині, Сумщині, Черкащині, Полтавщині та Київщині. Попередньо, без жертв та постраждалих. Прямих влучань не зафіксували.

Станом на 08:30 нові групи ворожих БпЛА заходять з півночі.