Сирський: У грудні 2024 року українські бійці атакували дронами понад 54 тисячі цілей

У грудні 2024 року українські бійці атакували дронами понад 54 тисячі цілей, 49% цього результату досягли за допомогою дронів-камікадзе.

Про це повідомив головком Олександр Сирський.

Найвищі показники продемонстрували підрозділи 46 аеромобільної, 57 мотопіхотної, 28 механізованої, 35 бригади морської піхоти та 3 штурмової.

На полі бою використовують все більше безпілотних систем.

Сирський також наголосив, що є динаміка «збільшення результативності та показників живучості наших безпілотних систем». Лідером в цьому, за словами головкома, є полк майора Роберта Бровді.

Загалом, у грудні операторами БпС Сил оборони України було уражено понад 54 тисячі цілей противника. Майже половину цього результату — 49% — забезпечили дрони-камікадзе.

Водночас РФ використовує все більше ударних БпЛА з оптоволоконним каналом управління, які створюють загрозу для бойової техніки при переміщеннях. Цю технологію почала впроваджувати і Україна, зокрема в FPV-дронах — це розширює можливості, щоб уражати та знищувати російську військову техніку й особовий склад.

У Силах оборони також збільшують кількість бригад із посиленою безпілотною складовою.